"ألفا ظبي" و"ملتيبلاي" تعتزمان استثمار 100 مليون دولار لكل منهما في اكتتاب "ديوا"

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، عن عزمها استثمار 100 مليون دولار في الاكتتاب العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا".

وتعادل استثمارات "ألفا ظبي"، 4.5% من إجمالي أسهم شركة "ديوا".

وكان الاكتتاب في ديوا، انطلق أمس وحصلت فيه الشركة على طلبات تجاوزت عدد الأسهم المعروضة في غضون ساعات من بدء الاكتتاب.

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في السياق نفسه، تعهدت مجموعة ملتيبلاي التابعة لشركة العالمية القابضة (IHC) عن استثمار ما يعادل 100 مليون دولار أيضاً في الطرح الأولي لـ"ديوا" كمستثمر رئيس.

وكانت المجموعة، استحوذت العام الماضي على حصص في العديد من الأصول المحلية التي تمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق الأرباح.