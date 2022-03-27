خسائر دور للضيافة تهبط 69% إلى 15.2 مليون ريال في 2021
بسبب تحسن إيراداتها بنسبة 7%
تراجعت خسائر شركة دور للضيافة بنسبة 69.3% في 2021 إلى نحو 15.18 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 49.49 مليون ريال خسائرها في 2020.
وقالت دور للضيافة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ذلك بسبب تحسن إيرادات الشركة بنسبة 7% نتيجة للعودة التدريجية لقطاع الأعمال وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا (Covid-19) بالإضافة إلى تحسن إيرادات النشاط العقاري نتيجة دخول وحدات جديدة للتشغيل.
وحققت دور للضيافة ربحا تشغيليا قدره 26.2 مليون ريال خلال عام 2021 بزيادة قدرها 20.5 مليون ريال وبنسبة 356% عن عام 2020 نظراً لتحسن الإيرادات.
ووفقاً لحسابات "العربية.نت" فإن خسائر دور للضيافة تراجعت بنسبة 83.2% في الربع الرابع من 2021، إلى 7.05 مليون ريال، مقارنة بنحو 42.03 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.
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