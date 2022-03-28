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خسائر "طباعة وتغليف" السنوية ترتفع 189% إلى 59.3 مليون ريال

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الشركة السعودية للطباعة والتغليف طباعة وتغليف
الشركة السعودية للطباعة
سوق السعودية

خسائر "طباعة وتغليف" السنوية ترتفع 189% إلى 59.3 مليون ريال

بسبب الارتفاع في تكلفة المواد الخام

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف، عن ارتفاع صافي الخسارة في العام 2021 بنسبة 188.7% إلى 59.3 مليون ريال، مقابل خسارة 20.54 مليون ريال في العام السابق.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن السبب الرئيس في إنخفاض اجمالي الربح يعود إلى الارتفاع في تكلفة المواد الخام.

ويعود سبب الخسارة التشغيلية مقارنة مع الربح التشغيلي للعام الماضي 2020 إلى الأسباب السابقة المتمثلة في ارتفاع التكاليف، فضلا عن انخفاض في الإيرادات الأخرى.

"طباعة وتغليف" تتحول إلى الخسائر بـ17.7 مليون ريال بالربع الثالث شركات سوق السعودية "طباعة وتغليف" تتحول إلى الخسائر بـ17.7 مليون ريال بالربع الثالث

وبلغت مبيعات الشركة في العام الماضي 783.64 مليون ريال، مقابل 767.69 مليون ريال في عام 2020 بارتفاع 2.1%.

وبلغ مجموع حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) 641.75 مليون ريال في 2021، مقابل 702.74 مليون ريال في العام السابق، بانخفاض 8.68%.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة 66.60 مليون ريال وهي تمثل نسبة 11.10% من رأس المال.

وسجل إجمالي الخسارة الشاملة 61 مليون ريال خلال العام، مقارنة مع 21.16 مليون ريال بالعام 2020، بارتفاع قدره 188%.

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