"سيرا" تتحول لخسائر بـ378 مليون ريال في 2021

تحولت مجموعة سيرا القابضة إلى تحقيق خسائر نحو 378 مليون ريال في العام 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 11 مليون ريال في 2020.

وأرجعت المجموعة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، الخسائر إلى تسجيل مكاسب استثنائية من بيع الحصة الاستثمارية في شركة كريم عام 2020، بينما انخفضت الأرباح في عام 2021 بسبب انخفاض العمليات نتيجة لقيود السفر التي سببتها جائحة كوفيد 19.

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وأشارت مجموعة سيرا القابضة إلى ارتفاع صافي قيمة الحجوزات الإجمالية للمجموعة بنسبة 30% لعام 2021 لتصل إلى 4.8 مليار ريال مقابل 3.7 مليار ريال سعودي في 2020، وكان ذلك دليلاً على الجهود العالمية المشتركة فى المضي قدما في التعافي بعد الجائحة، حيث أظهر الربع الرابع من 2021، توجهاً إيجابياً بشكل خاص في زيادة الإيرادات مع التعافي التدريجي مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 بنسبة تفوق 114% محققاً 487 مليون ريال في الربع الرابع من 2021 مقابل 228 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2020.

ويرجع هذا النمو إلى حد كبير إلى الفتح التدريجي لحدود السعودية للسفر الدولي للمواطنين والمقيمين الذين تلقوا اللقاح مما سُمح للسفر عبر الحدود وتخفيف متطلبات الحجر الصحي والقيود المفروضة على السفر والأنشطة الترفيهية.

كما استمرت لومي، شركة تأجير السيارات في مجموعة سيرا في مسارها الإيجابي منذ عام 2020، حيث ارتفعت إيرادات الوحدة بنسبة 20% من 423 مليون ريال سعودي في عام 2020 إلى 507 ملايين ريال في عام 2021، مدعومةً بإطلاق منصة الكترونية حديثة وعقود تأجير طويلة المدى.

وبلغت إيرادات "سيرا" 1.328 مليار ريال في 2021 مقارنة بـ 904 ملايين ريال خلال العام السابق، بزيادة بنسبة 47%.