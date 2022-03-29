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خسائر "مجموعة الحكير" تتراجع 14.3% في 2021 إلى 171.6 مليون ريال

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مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية
شعار مجموعة الحكير
سوق السعودية

خسائر "مجموعة الحكير" تتراجع 14.3% في 2021 إلى 171.6 مليون ريال

نتيجة انخفاض الخسائر التشغيلية

دبي - العربية.نت

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تراجعت خسائر مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير" بنسبة 14.28% في 2021، إلى 171.58 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 200.16 مليون ريال في 2020.

وقالت "مجموعة الحكير" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض الخسائر نجم بشكل رئيسي عن الانخفاض في الخسائر التشغيلية بالإضافة إلى صافي الأثر المالي لعمليات غير متكررة.

وارتفعت إيرادات "مجموعة الحكير" بنسبة 15.5% في 2021 إلى 708.42 مليون ريال، مقارنة بنحو 613.11 مليون ريال في 2020.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 272.29 مليون ريال في نهاية العام 2021 تمثل نسبة 41.9% من رأسمال المجموعة المكتتب به بقيمة 650 مليون ريال.

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