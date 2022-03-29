سوق السعودية
خسائر "مجموعة الحكير" تتراجع 14.3% في 2021 إلى 171.6 مليون ريال
نتيجة انخفاض الخسائر التشغيلية
تراجعت خسائر مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير" بنسبة 14.28% في 2021، إلى 171.58 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 200.16 مليون ريال في 2020.
وقالت "مجموعة الحكير" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض الخسائر نجم بشكل رئيسي عن الانخفاض في الخسائر التشغيلية بالإضافة إلى صافي الأثر المالي لعمليات غير متكررة.
مادة اعلانية
وارتفعت إيرادات "مجموعة الحكير" بنسبة 15.5% في 2021 إلى 708.42 مليون ريال، مقارنة بنحو 613.11 مليون ريال في 2020.
وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 272.29 مليون ريال في نهاية العام 2021 تمثل نسبة 41.9% من رأسمال المجموعة المكتتب به بقيمة 650 مليون ريال.
اقرأ أيضاً
-
انخفاض خسائر البحر الأحمر العالمية لـ130 مليون ريال في 2021تكبدت خسائر تشغيلية في 2021 بلغت قيمتها 109.4 مليون ريال شركات
-
انخفاض أرباح أسمنت الرياض إلى 211.6 مليون ريال في 2021حققت أرباحاً تشغيلية بلغت 231 مليون ريال في 2021 مقابل 228 مليون ريال بنمو طفيف 1.2% شركات
-
أرباح "البابطين" تتراجع 36% إلى 51.2 مليون ريال في 2021انخفضت 73% في الربع الرابع شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية