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صندوق الرياض ريت يربح 96.6 مليون ريال في 2021

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سوق السعودية

صندوق الرياض ريت يربح 96.6 مليون ريال في 2021

بلغ الدخل من العمليات التشغيلية نحو 127.5 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الرياض المالية عن تحقيق صندوق الرياض ريت صافي ربح 96.55 مليون ريال في السنة المالية 2021.

وقالت شركة الرياض المالية، مدير الصندوق، إيرادات صندوق الرياض ريت بلغت نحو 267.48 مليون ريال في 2021، وارتفعت الأرباح المحققة من العمليات التشغيلية بنسبة 83% في 2021 لتبلغ 127.5 مليون ريال، مقارنة بنحو 69.7 مليون ريال في 2020.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح من العمليات التشغيلية جاء نتيجة ارتفاع في الدخل التشغيلي للقطاع الفندقي بنسبة 75% حيث بلغت 83.4 مليون ريال بالمقارنة بدخل تشغيلي قيمته 47.7 مليون ريال في عام 2020 نتيجة الإقبال على السياحة الداخلية وإقامة مجموعة من المعارض والمؤتمرات مما ساهم في انتعاش قطاع السياحة في مدينة الرياض والمملكة بشكل عام.

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ويعود كذلك إلى ارتفاع في الدخل التأجيري بنسبة 27% إلى 133.4 مليون ريال بالمقارنة بدخل تأجيري قيمته 105.2 مليون ريال في عام 2020، نتيجة تجديد بعض العقود الإيجارية بزيادة في قيمة الإيجار السنوية بالإضافة إلى الاستمرار في نمو المحفظة العقارية للصندوق من خلال استحواذات واستثمارات جديدة تمت خلال العام 2021.

وحقق الصندوق ربح رأسمالي قدره 18.98 مليون ريال نتيجة التخارج من استثمار عقاري في الولايات المتحدة الأميركية.

ونما أصول الصندوق بنسبة 22%، حيث بلغ حجم الأصول 3.07 مليار ريال لعام 2021 بالمقارنة بحجم أصول 2.52 مليار في عام 2020.

وبلغ إجمالي صافي أصول الصندوق نحو 1.75 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المصاريف والأتعاب نحو 139.96 مليون ريال بنهاية 2021.

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