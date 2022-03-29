مساهمو "هرفي للأغذية" يرفضون عزل رئيس مجلس الإدارة

رفض مساهمو شركة هرفي للخدمات الغذائية "هرفي للأغذية" خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة أمس الاثنين، الموافقة على عزل رئيس مجلس الإدارة المهندس معتز قصي العزاوي.

وقالت "هرفي للأغذية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن المساهمين قرروا أيضاً عدم الموافقة على عزل عضو مجلس الإدارة المهندس أحمد محمد الفالح، فيما وافقوا على عزل عضو مجلس الإدارة خالد أحمد السعيد.

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وجاءت تلك القرارات استناداً لنص المادة التسعين من نظام الشركات بناء على الطلب المقدم من أحد مساهمي الشركة والذي يملك أكثر من 5% من رأسمال "هرفي للأغذية".

ووافق المساهمون على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس حسين علي الأسمري، عضو مجلس إدارة مستقل، عضواً في لجنة المراجعة.

يذكر أن شركة هرفي للخدمات الغذائية "هرفي للأغذية"، تلقت خطاباً من أحد المساهمين والذي يملك أكثر من 5% من رأسمال الشركة وذلك لطلب عقد جمعية عامة للمساهمين للتصويت على عزل رئيس مجلس الإدارة وعضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك استناداً للمادة (68) والمادة (90) من نظام الشركات.

كانت شركة هرفي للخدمات الغذائية قد أعلنت عن قرار مجلس الإدارة، وبناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بإنهاء تكليف خالد أحمد السعيد من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة وتكليف سام محمد بدر رئيس تنفيذي.