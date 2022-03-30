أرباح "بن داود" تتراجع 46.3% إلى 240.6 مليون ريال في 2021

تراجع صافي أرباح شركة بن داود القابضة، بنسبة 46.27% في العام 2021، إلى نحو 240.56 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 447.72 مليون ريال في العام 2020.

وأرجعت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، انخفاض الأرباح إلى تراجع الإيرادات بنسبة 15% إلى 4.38 مليار ريال في 2021، مقارنة بنحو 5.16 مليار ريال في 2020.

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وأشارت إلى الانخفاض في مبيعات متاجر الدانوب وبن داود بسبب انخفاض مبيعات المتاجر في النصف الأول من العام 2021 عند مقارنته بذات الفترة من العام 2020، حيث استفادت بشكل كبير من سلوك الشراء الاندفاعي والذي حدث استجابةً لإجراءات الإغلاق المتخذة للحد من تفشي جائحة كورونا والتحوط قبل دخول قرار رفع قيمة ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ.

وأضافت أن تأثر مبيعات الشركة استمر نتيجة للقيود التي فُرِضَت على حركة السفر ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة الجائحة والتي أدت إلى انخفاض أعداد الحجاج والمعتمرين خلال مواسم العمرة والحج ورمضان، والقيود على المتاجر في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى عدم تنفيذ حملات ترويجية مثل حملة العودة إلى المدارس ونهاية العام ومهرجانات الطعام.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة بن داود القابضة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021، بإجمالي نحو 74.29 مليون ريال لعدد 114.3 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.65 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5%.

وستكون الأحقية في الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بالشركة بنهاية تداول يوم الأحد 3 أبريل 2022، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ التوزيع 10 أبريل 2022.