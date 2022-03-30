صندوق "ملكية ريت" يربح 30.5 مليون ريال في 2021

أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار عن تسجيل صندوق ملكية عقارات الخليج ريت، صافي ربح نحو 30.53 مليون ريال في 2021، مقارنة بنحو 18.24 مليون ريال في 2020، بزيادة 67.39%.

وسجل الصندوق صافي أصول بنهاية العام الماضي نحو 638.85 مليون ريال، مقارنة بنحو 641.69 مليون ريال بنهاية 202.

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وقالت مُلكيّة للاستثمار في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن عدد الوحدات القائمة بلغ نحو 68.1 مليون وحدة بنهاية 2021، فيما بلغ صافي قيمة الوحدة 9.38 ريال، وبلغ عائد الفترة 4.76%.

وبلغ إجمالي المصاريف والأتعاب للعام الماضي نحو 43.63 مليون ريال.