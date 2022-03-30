سوق السعودية
صندوق "ملكية ريت" يربح 30.5 مليون ريال في 2021
بزيادة 67.39%
أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار عن تسجيل صندوق ملكية عقارات الخليج ريت، صافي ربح نحو 30.53 مليون ريال في 2021، مقارنة بنحو 18.24 مليون ريال في 2020، بزيادة 67.39%.
وسجل الصندوق صافي أصول بنهاية العام الماضي نحو 638.85 مليون ريال، مقارنة بنحو 641.69 مليون ريال بنهاية 202.
مادة اعلانية
وقالت مُلكيّة للاستثمار في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن عدد الوحدات القائمة بلغ نحو 68.1 مليون وحدة بنهاية 2021، فيما بلغ صافي قيمة الوحدة 9.38 ريال، وبلغ عائد الفترة 4.76%.
وبلغ إجمالي المصاريف والأتعاب للعام الماضي نحو 43.63 مليون ريال.
اقرأ أيضاً
-
"الدواء" تربح 239 مليون ريال في 2021 بتراجع 3%حققت زيادة في الايرادات قدرها 72.3 مليون ريال شركات
-
خسائر "إعمار المدينة الاقتصادية" تتراجع 34% إلى 827 مليون ريال في 2021خسائرها المتراكمة بلغت 3.466 مليار ريال شركات
-
"زجاج" تعود للربحية في 2021 مع 51.1 مليون ريالمجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% عن النصف الأول من 2022 شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية