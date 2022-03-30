"زجاج" تعود للربحية في 2021 مع 51.1 مليون ريال
مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% عن النصف الأول من 2022
أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" عن النتائج المالية لعام 2021، محققة أرباحا قدرها 51.1 مليون ريال، مقارنة بخسائر بلغت 11 مليون ريال سجلتها الشركة في عام 2020.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، أن سبب تحقيق صافي ربح للعام الماضي، يعود إلى زيادة حصة أرباح الشركة من أرباح الشركات الزميلة العاملة في قطاع الزجاج المصطح نتيجة تحسن أدائها المالي.
وبيّنت أن سباب تغير صافي الربح للعام 2020 يعود إلى الأسباب التالية:
- عكس مخصص خسائر الاستثمار البالغ 10.7 مليون ريال من قائمة الدخل إلى الأرباح المبقاة، علما أن هذا التعديل لم يؤثرعلى إجمالي حقوق المساهمين في نهاية العام الماضي.
- استهلاك بمبلغ 2.4 مليون ريال بسبب أصول متاحة للبيع محولة إلى ممتلكات والات ومعدات ضمن الموجودات غير متداولة.
إلى ذلك، قالت الشركة في بيان منفصل على "تداول"، إن مجلس الإدارة، أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال (بواقع 0.5 ريال للسهم)، كأرباح عن النصف الأول من عام 2022.
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