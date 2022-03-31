سوق السعودية
أرباح "المعمر" تتراجع 34% إلى 56.5 مليون ريال في 2021
انخفضت الإيرادات بنسبة 8.7% إلى 642.3 مليون ريال
تراجع صافي ربح شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم إس آي" بنسبة 33.6% في 2021، إلى 56.48 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 85.09 مليون ريال في 2020.
وقالت "إم إس آي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض إجمالي الربح إلى 164 مليون ريال في العام 2021 مقارنة بمبلغ 175 مليون للعام 2020.
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وكذلك انخفاض الإيرادات بنسبة 8.7% إلى 642.3 مليون ريال في 2021، بسبب عمليات البيع المختلط ومعيار معدل الربح المتعلق بالمشاريع المختلطة التي تم إنجازها.
وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية إلى 61 مليون ريال في 2021 مقارنة بمبلغ 55 مليون ريال في العام 2020.
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