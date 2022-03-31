أرباح "المعمر" تتراجع 34% إلى 56.5 مليون ريال في 2021

تراجع صافي ربح شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم إس آي" بنسبة 33.6% في 2021، إلى 56.48 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 85.09 مليون ريال في 2020.

وقالت "إم إس آي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض إجمالي الربح إلى 164 مليون ريال في العام 2021 مقارنة بمبلغ 175 مليون للعام 2020.

مادة اعلانية

وكذلك انخفاض الإيرادات بنسبة 8.7% إلى 642.3 مليون ريال في 2021، بسبب عمليات البيع المختلط ومعيار معدل الربح المتعلق بالمشاريع المختلطة التي تم إنجازها.

وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية إلى 61 مليون ريال في 2021 مقارنة بمبلغ 55 مليون ريال في العام 2020.