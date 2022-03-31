سوق السعودية
أرباح "جبسكو" السنوية تتراجع 34.6%.. وتوصي بتوزيع 10% أرباحاً عن 2021
انخفض صافي مبيعاتها بنسبة 17.54%
تراجع صافي أرباح شركة الجبس الأهلية "جبسكو" بنسبة 34.59% في العام 2021 إلى 20.8 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 31.8 مليون ريال في 2020.
وقالت "جبسكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض صافي المبيعات بنسبة 17.54% نتيجة للمتغيرات المصاحبة في السوق.
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بلغت المبيعات 85.6 مليون ريال في 2021، مقارنة بنحو 103.8 مليون ريال في 2020.
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وفي بيان منفصل، قالت "جبسكو" إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن العام المالي 2021 بإجمالي نحو 31.67 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 31.67 مليون سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.
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