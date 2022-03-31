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أرباح "دار المعدات" ترتفع 3.5% إلى 76.7 مليون ريال في 2021

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شركة دار المعدات الطبية والعلمية
شركة دار المعدات الطبية والعلمية
سوق السعودية

أرباح "دار المعدات" ترتفع 3.5% إلى 76.7 مليون ريال في 2021

بسبب ترسية عدد 6 مشاريع جديدة

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح شركة دار المعدات الطبية والعلمية "دار المعدات" بنسبة 3.49% في العام 2021، ليصل إلى 76.75 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 74.16 مليون ريال في 2020.

وقالت "دار المعدات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن زيادة الأرباح تعود إلى ترسية عدد 6 مشاريع جديدة على الشركة وبدأ تنفيذها خلال العام 2021 وقيمتها الإجمالية 258.4 مليون ريال.

وتعود كذلك إلى مجموعة مشاريع بدأت بنهاية عام 2020 ومستمرة خلال عام 2021 بالكامل وقيمتها الإجمالية 267.4 مليون ريال.

وارتفعت إيرادات "دار المعدات" بنسبة 13.28% في 2021 إلى نحو 699.45 مليون ريال، مقارنة بنحو 617.48 مليون ريال في 2020.

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