"جاكو" تتحول للربحية بـ1.1 مليون ريال في 2021

تحولت شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو" إلى تحقيق صافي أرباح نحو 1.09 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر نحو 5.13 مليون ريال في 2020.

وأرجعت "جاكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، تحولها للربحية إلى تسجيل رد خسائر انخفاض في قيمة العقارات الاستثمارية خلال العام 2021 مقابل تسجيل خسارة خلال العام 2020.

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وقالت الشركة إن ذلك على الرغم من وجود زيادة في قيمة المخصصات المكونة خلال السنة 2021 بما يخص عقود التأجير التمويلي، وكذا مخصص الزكاة المكونة مقارنة بالعام 2020.

وذكرت "جاكو" أن خسائرها المتراكمة بلغت نحو 10.7 مليون ريال، بنهاية العام 2021، وهو ما يعادل 3.58% من رأس مال الشركة البالغ 300 مليون ريال.