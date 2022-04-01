مؤشرات على تسعير طرح "ديوا" عند الحد الأعلى من النطاق السعري 

أشارت البيانات الأولية لاكتتاب "ديوا" في دبي، إلى تغطية الطرح بعدة مرات، حتى بعد زيادة حجمه بنحو ثلاثة أضعاف بهدف جمع ما يصل إلى 5.7 مليار دولار.

وجاءت غالبية الطلبات، بحسب "بلومبيرغ"، عند الحد الأعلى من التسعير، البالغ 2.48 درهم.

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وتنتهي يوم غد فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد، بينما يستمر الطرح لشريحة المؤسسات حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت "ديوا" أعلنت الشهر الماضي رسمياً، عن نيتها المضي في إجراء طرح عام أولي لإدراج 3.25 مليار سهم، تشكل 6.5% من أسهمها في سوق دبي المالي.

ويعد هذا أول طرح عام أولي من بين 10 طروحات مزمعة لشركات مرتبطة بحكومة دبي بهدف إنعاش البورصة.