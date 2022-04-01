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"الدار" تستحوذ على منتجع في رأس الخيمة  مقابل 770 مليون درهم

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سوق أبوظبي

"الدار" تستحوذ على منتجع في رأس الخيمة مقابل 770 مليون درهم

استثمارات الشركة في الإمارة وصلت إلى 1.5 مليار درهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الدار العقارية في أبوظبي، اليوم الجمعة، أنها استحوذت عبر ذراعها للاستثمار على منتجع "ريكسوس باب البحر" في إمارة رأس الخيمة مقابل 770 مليون درهم (210 ملايين دولار).

وبذلك تصل استثمارات "الدار" في رأس الخيمة إلى 1.5 مليار درهم، وهو ما يشمل الاستحواذ في وقت سابق على "الحمرا مول" وحقوق تطوير إضافية في كل منها.

وقالت "الدار" إن ذراعها الاستثمارية حصلت في إطار الصفقة الأحدث على حقوق تطوير لمساحة إضافية طابقية تبلغ في المجمل 250 ألف قدم مربعة لاستخدامات سكنية وتجارية.

وتخطط الشركة لضخ خمسة مليارات درهم في الاستحواذات هذا العام، لتنمية محفظتها من الأصول المدرة للدخل.

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