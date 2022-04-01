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"تيكوم" تحصل على قرضين بقيمة 7.6 مليار درهم

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سوق دبي

"تيكوم" تحصل على قرضين بقيمة 7.6 مليار درهم

لإعادة تمويل ديون قائمة قبيل الطرح الأولي المرتقب لأسهمها

دبي - العربية.نت

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حصلت شركة تيكوم في دبي على قرضين بقيمة 7.6 مليار درهم لإعادة تمويل ديون قائمة، قبيل الطرح الأولي المرتقب لأسهمها في سوق دبي المالي.

وجاء القرض الأكبر الذي حصلت عليه "تيكوم" من بنكي دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني بقيمة 4 مليارات درهم لأجل 5 سنوات، فيما بلغت قيمة القرض الثاني 3.6 مليار درهم، من بنكي أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية نائب حاكم دبي، مكتوم بن محمد، أعلن في وقت سابق عن إدراج مجموعة "تيكوم" في سوق دبي المالي.

ويأتي ذلك ضمن خطط اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، وفي إطار سعيها إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى 3 تريليونات درهم خلال المرحلة المقبلة.

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