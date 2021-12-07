مكتوم بن محمد يعلن إدراج "تيكوم" في سوق دبي المالي

كشف نائب رئيس الوزراء وزير المالية ونائب حاكم دبي، مكتوم بن محمد، اليوم الثلاثاء، عن إدراج مجموعة "تيكوم" في سوق دبي المالي.

يأتي ذلك ضمن خطط اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، وفي إطار سعيها إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى 3 تريليونات درهم خلال المرحلة المقبلة.

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وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع التواصل "تويتر"، أن شركة "تيكوم" تضم 10 مجمعات أعمال كبرى وتستضيف مقرات لأكثر من 5600 شركة في مختلف القطاعات.

وتتضمن المجمعات مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للتعهيد، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستديوهات، ومدينة دبي للإنتاج، ومجمع دبي للمعرفة.

وتضم أيضاً مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للعلوم وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

وتنشط المجموعة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإعلام والعلم والتعليم والتصميم والصناعة.

وذكر مكتب دبي الإعلامي، إن إدراج المجموعة يشكل دعماً نوعياً لسوق دبي المالي لما تقدمه من قيمة مضافة وفرص واعدة للمستثمرين، ولعبت "تيكوم" دوراً محورياً في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية ما جعلها شريكاً أساسياً في مسيرة التنويع الاقتصادي التي تتبناها دبي.

وأشار إلى تبني المجموعة نماذج عمل متطورة على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي.