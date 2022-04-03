"أسمنت اليمامة" تحصل على تمويل بـ1663 مليون ريال من "الأهلي" السعودي

أعلنت شركة أسمنت اليمامة عن توقيع اتفاقية تمويل بنكي متوافق مع الشريعة الإسلامية، مع البنك الأهلي السعودي، بقيمة إجمالية 1663 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن القرض يشمل تمويلا طويل الأجل بقيمة 800 مليون ريال.

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كما يشمل القرض إعادة تمويل جزء من قروض قائمة طويلة الأجل بقيمة 563 مليون ريال، وتمويل قصير الأجل بقيمة 300 مليون ريال.

ويمتد التمويل طويل الأجل لمدة ثماني سنوات تشمل ثلاث سنوات فترة سماح، فيما التمويل طويل الأجل لمدة أربع سنوات لسداد جزء من قروض قائمة.

وذكرت أسمنت اليمامة أن التمويل قصير الأجل لمدة سنة واحدة (قرض دوار حسب الطلب).

وحسب بيان الشركة يكمن الهدف من وراء الاتفاقية فيما يخص التمويل طويل الأجل، تمويل نقل وتركيب الخط السابع من المصنع القديم في جنوب مدينة الرياض إلى موقع المصنع الجديد في الحلال الشمالية بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض، وتبلغ طاقة الخط الإنتاجية 10 آلاف طن/ كلنكر يومياً وبذلك ستصل الطاقة الانتاجية بنهاية عام 2024م في الموقع الجديد 30 ألف طن/ كلنكر يومياً، وسداد جزء من التزام القرض القائم، وتحسين الكفاءة المالية.

ويستهدف التمويل قصير الأجل، تمويل رأس المال العامل.