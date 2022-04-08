"معادن" السعودية تجدد شراكتها مع "الإمارات العالمية للألمنيوم"

جددت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، الشركة الرائدة في صناعة التعدين في السعودية وإحدى شركات التعدين الأسرع نمواً في العالم، مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لمواصلة استعراض مجالات التعاون التكنولوجي المحتملة ضمن سلسلة القيمة في صناعة الألمنيوم.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن المذكرة تهدف إلى استعراض سبل التعاون في تطوير تكنولوجيا صهر الألمنيوم، بما في ذلك التقنيات الحديثة الهادفة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، كما يسعى الطرفان إلى التعاون في إدارة المنتجات الثانوية الناتجة عن عمليات سلسلة إمداد الألمنيوم وإعادة تدوير الألمنيوم.

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وقال نائب الرئيس الأعلى لوحدة الألمنيوم الاستراتيجية في "معادن"، المهندس رياض بن سعد النصار، إن "الألمنيوم يعد أحد أهم المعادن في العالم للصناعة والتجارة العالمية، بوجود رواسب كبيرة من البوكسيت في الشمال، فإن المملكة العربية السعودية لديها وعود هائلة باعتبارها لاعب رائد في جانب العرض في هذه الصناعة التي تركز على المستقبل".

من جانبه نوه الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، بتمديد الاتفاقية مع "معادن" لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة في التطوير التكنولوجي بهدف تعزيز الاستدامة في الشركتين، نظراً لأن سرعة التغلب على التحديات الكبرى تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية.