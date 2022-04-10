تعيين سعود الطاسان رئيساً تنفيذياً لـ"هيرميس السعودية"

أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، المدرجة في البورصة المصرية، اليوم الأحد، أن بنكها الاستثماري، عين سعود الطاسان رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة المالية هيرميس السعودية، وقد عمل الطاسان قبل انضمامه للمجموعة المالية هيرميس في منصب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية ببنك أوف أميركا ميريل لينش في السعودية.

وقالت "هيرميس" في بيان، إن الطاسان يتمتع بخبرة تربو على 15 عاماً، حيث نجح في قيادة فرق عمل دولية ومحلية سواءً في قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) أو قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side).

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وشغل الطاسان قبل عمله في بنك أوف أميركا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سويكورب للخدمات المالية المتخصصة في مجال الاستشارات المالية وإدارة الأصول والاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما عمل الطاسان ضمن الشراكة بين شركة الأهلي كابيتال ومؤسسة غولدمان ساكس، حيث ركز عمله على عمليات الدمج والاستحواذ، إلى جانب عمله في مجال تمويل المشروعات والقروض المشتركة بالبنك السعودي الفرنسي.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، كريم عوض، إنه من خلال وجود مثل هذه الكفاءات في الشركة سوف تتمكن المجموعة من اغتنام فرص النمو الذي يزخر بها السوق السعودي في هذا المجال.

وأضاف أن الطاسان سيتولى تنفيذ استراتيجية المجموعة للتوسع في السوق السعودي النشط والذي يشهد نمو سريع.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار في المجموعة المالية هيرميس القابضة، محمد عبيد، إن السوق السعودي يعد حاليًا أكبر أسواق المنطقة وأسرعها نموًا حيث يبلغ إجمالي القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية السعودية "تداول" نحو 3.27 تريليون دولار ممثلاً نحو 215 سهم مدرج بالسوق على المؤشر الرئيسي و25 سهما مدرج بالسوق على المؤشر الموازي. بالإضافة إلى ذلك، تشكل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة السعودية اليوم 7.6% من مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) مقابل 1.6% قبل خمس سنوات، وتمثل السعودية منفردة 4.36% من مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI). وعل نحو آخر، يقترب إدراج المملكة في مؤشر فاينانشيال تايمز (FTSE) للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة.

وأضاف عبيد أن أنظار المستثمرين تتجه حاليًا نحو فرص النمو الواعدة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن التوقيت ملائم للمجموعة المالية هيرميس لتسطير فصل جديد في مسيرة نموها بالسوق السعودي.

فيما قال الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس في السعودية، سعود الطاسان، إنه مع تطور أسواق رأس المال السعودية وتعميقها والمطالبة بمجموعة أكبر من المهارات في أسواق رأس المال، أنه مقتنع بأنه لا يوجد مؤسسة مجهزة بشكل أفضل من المجموعة المالية هيرميس لقيادة التفاعل المعقد بين رأس المال الدولي والفرص المحلية.