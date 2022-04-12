مساهمو بنك البلاد يقرون زيادة رأسماله 33.3% بأسهم منحة

وافق مساهمو بنك البلاد خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الاثنين، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك بنسبة 33.33% عن طريق منح أسهم مجانية.

وقال بنك البلاد في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن المبلغ الإجمالي للزيادة هو 2.5 مليار ريال، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 10 مليارات ريال، مقابل 7.5 مليار ريال قبل الزيادة.

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وأضاف أن التوصية بزيادة رأس المال تهدف لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.

وستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 2.5 مليار ريال من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مقابل كل 3 أسهم.

من جانبها أعلنت "تداول السعودية"، عن احتساب نسبة التذبذب لسهم بنك البلاد على أساس سعر 51.20 ريال.