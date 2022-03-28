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بنك البلاد يوقع اتفاقية مع منشآت السعودية بقيمة 1.9 مليار ريال

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سوق السعودية

بنك البلاد يوقع اتفاقية مع منشآت السعودية بقيمة 1.9 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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وقع بنك البلاد اتفاقية مع منشآت السعودية لتقديم برامج تمويلية بقيمة 1.9 مليار ريال.

وقال مراسل "العربية" في الرياض إن توقيع الاتفاقية تم على هامش المنتدى العالمي لريادة الأعمال في الرياض.

كان اليوم الأول من المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي تحتضنه العاصمة الرياض تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد شهد توقيع 33 اتفاقية، وإطلاق عدد من المبادرات الاستثمارية بقيمة مالية تتجاوز 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار).

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وتأتي الاتفاقيات بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة، كبيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخلال اليوم الأول، وقعت أرامكو السعودية 10 مذكرات تعاون، واتفاقيتين مع شركات محلية وعالمية في مجالات التحول الرقمي، وتقنية المعلومات، والتنمية الوطنية.

فيما وقع بنك التنمية الاجتماعية مع عدة جهات، وهي الهيئة الملكية بينبع، ومعهد ريادة الأعمال الوطني وإعلان إطلاق عدد من المنتجات والمبادرات لدعم وتمكين رواد الأعمال بأكثر من 11 مليار ريال (3 مليارات دولار)، في حين وقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC اتفاقيات مع عدد من الصناديق الاستثمارية بقيمة إجمالية قدرها 2.4 مليار ريال ( 656 مليون دولار).

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