"سالك" تستحوذ على 12.46% من أسهم "نادك" في صفقة خاصة

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن تلقّيها خطاب من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" "أحد المساهمين الرئيسيين والذي يملك أكثر من 5% من رأس مال الشركة" بتاريخ يوم أمس الاثنين، بشأن إتمام شركة "سالك" لصفقة خاصة لشراء أسهم في شركة "نادك" بنحو إجمالي قدره نحو 12.664 مليون سهم تمثل نحو 12.46% من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 101.64 مليون سهم.

وبحسب بيانات "تداول السعودية" فإن حصة شركة "سالك" في "نادك" تبلغ بعد الصفقة 32.46%.

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وشهدت أسهم "نادك" تنفيذ 4 صفقات خاصة يوم الأربعاء الماضي، بمتوسط سعر 34.5 ريال، بإجمالي قيمة نحو 436.92 مليون ريال.