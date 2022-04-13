مساهمو المراعي يقرون توزيع 10% أرباحاً نقدية عن 2021

وافق مساهمو شركة المراعي خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يوم الثلاثاء، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2021، بواقع ريال للسهم، بإجمالي مبلغ مليار ريال ما يعادل 10% من رأس المال.

وقالت "المراعي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وسيتم البدء بصرف الأرباح وتحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الأحقية اعتباراً من تاريخ 20 أبريل 2022.

ووافق المساهمون على شراء الشركة لعدد يصل إلى 10 ملايين سهم من أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد على 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين.