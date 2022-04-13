.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مساهمو المراعي يقرون توزيع 10% أرباحاً نقدية عن 2021

  • الخط
المراعي مناسبة
شركة المراعي
سوق السعودية

مساهمو المراعي يقرون توزيع 10% أرباحاً نقدية عن 2021

وشراء 10 ملايين سهم من أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وافق مساهمو شركة المراعي خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يوم الثلاثاء، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2021، بواقع ريال للسهم، بإجمالي مبلغ مليار ريال ما يعادل 10% من رأس المال.

وقالت "المراعي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيتم البدء بصرف الأرباح وتحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين أصحاب الأحقية اعتباراً من تاريخ 20 أبريل 2022.

إلغاء إدراج "بتروكيم" في "تداول" بعد الاندماج مع "المجموعة السعودية" أسواق المال سوق السعودية إلغاء إدراج "بتروكيم" في "تداول" بعد الاندماج مع "المجموعة السعودية"

ووافق المساهمون على شراء الشركة لعدد يصل إلى 10 ملايين سهم من أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد على 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
فلسطينية تعاني من إعاقة سمعية تعالج الأطفال بالموسيقى فلسطينية تعاني من إعاقة سمعية تعالج الأطفال بالموسيقى
اكتشف المزيد