الشركات الناشئة بالمنطقة تحصل على 299 مليون دولار تمويل في مارس

حصلت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) على تمويل بقيمة 299 مليون دولار في 79 صفقة في مارس 2022، بانخفاض نسبته 22% مقارنةً بالشهر الماضي، وبارتفاع نسبته 71% مقارنةً بالعام الماضي، ليصل إجمالي قيمة التمويل في الربع الأول من عام 2022 إلى 934 مليون دولار بزيادة تبلغ 38%، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

ومن حيث قيمة الصفقات، كانت الإمارات والسعودية ومصر في المقدمة بحصولها على 93% من إجمالي قيمة التمويل في مارس.

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حصلت الشركات الناشئة في الإمارات على أكثر من نصف التمويل وذلك بفضل شركة Tabby العاملة في التقنيات المالية باستثمار قيمته 54 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة "أ" Series A، وشركة الطبي العاملة في مجال التقنيات الصحية والتي حصلت على تمويل بقيمة 44 مليون دولار في جولة من السلسلة "ب" Series B، وهذا على الرغم من أن الشركة الأخيرة تخطط لنقل مقرها الرئيسي إلى السعودية لتعزيز نموها في المستقبل، نقلاً عن "ومضة" و"الموجز الرقمي".

في مصر، بدأت مبالغ التمويل في الارتفاع، حيث حصلت الشركات الناشئة على ثاني أعلى قيمة تمويل بلغت 86.8 مليون دولار، وحصلت شركة Lucky العاملة في التقنيات المالية على تمويل بقيمة 25 مليون دولار، أما شركة Khazna والتي تعمل في نفس القطاع فحصلت على 38 مليون دولار.

أما الشركات الناشئة التي تتخذ السعودية مقرًا لها فقد حصلت على ثالث أعلى قيمة تمويل بلغ 39.7 مليون دولار.

وبالنظر إلى القطاعات، تستمر التقنيات المالية في الاستحواذ على اهتمام المستثمرين بعد أن حصل القطاع على تمويل بقيمة 135 مليون دولار ما يمثل 45% من إجمالي قيمة الاستثمارات. وقد شهد قطاع التقنيات المالية أعلى عدد صفقات بإجمالي 18 صفقة، تلته قطاعات التقنيات الصحية واللوجستيات والتي حصدت 83 مليون دولار في 14 صفقة.

ذهبت النسبة الأكبر من قيمة التمويل إلى الاستثمارات في المراحل المتأخرة، فقد حصلت الشركات الناشئة في المراحل "أ" و"ب" على استثمارات بقيمة 182.6 مليون دولار من إجمالي 299 مليون. أما صفقات تمويل البذرة Seed وما قبل البذرة Pre-seed فهي المسيطرة على مشهد التمويل من حيث عدد الصفقات، ويبلغ متوسط قيمة تمويل الصفقة الواحدة في مرحلة البذرة 2 مليون دولار.

أما المستثمرون في السعودية فقد كانوا الأكثر نشاطا بعد مشاركتهم في 31 صفقة، تلاهم المستثمرون في مصر بعد مشاركتهم في 20 صفقة. يظل المستثمرون في الولايات المتحدة الأكثر نشاطاً على مستوى المستثمرين الأجانب في المنطقة وشاركوا في 16 صفقة.

حصلت الشركات الناشئة التي أسسها رجال على 87% من الاستثمارات في شهر مارس، أما الشركات التي يتكون فريقها التأسيسي من النساء والرجال فقد سارت أمورها على نحوٍ أفضل الشهر الماضي وجذبت 12% من إجمالي 299 مليون دولار، إلا أن الشركات التي أسستها نساء فقد حصلت على أقل من 1%.

أما الشركات الناشئة التي لم تفصح عن مبالغ التمويل التي حصلتها فهي: Nakhla, IOT Kids, WaffarX, Chefaa, PrintHub، ووفقًا لتقديراتنا المتحفظة فنحن نقدر حصولها على مبلغ 100 ألف دولار.