انخفاض أرباح "جرير للتسويق" 6% في الربع الأول لـ251 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة جرير للتسويق السعودية 6%، في الربع الأول من 2022، إلى 251.1 مليون ريال، مقابل 276.6 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2021.

كما انخفضت الأرباح على أساس ربعي بنسبة 4.2%، حيث كانت في الربع السابق 262.5 مليون ريال.

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وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة في الربع الأول 325 مليون ريال، مقابل 337.6 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بانخفاض 3.7%.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن تراجع أرباح الربع الأول يعود إلى انخفاض إجمالي المبيعات نتيجة انخفاض بعض الأقسام وخاصة الهواتف الذكية ومستلزماتها والكمبيوتر ومستلزماته وألعاب الفيديو على الرغم من ارتفاع مبيعات قسم المستلزمات المدرسية والمكتبية بعد استئناف الدراسة حضورياً لجميع المراحل.

وأضافت "برغم أن الانخفاض الكلي للمبيعات بلغ 9.6% مقارنة بنفس الربع من العام السابق فإن إجمالي الربح قد انخفض بواقع 3.7% فقط وذلك بسبب التغير الإيجابي للمزيج البيعي في صالح أقسام ذات ربحية مرتفعة نسبيا. ومع زيادة المصروفات البيعية والتسويقية فقد بلغ الانخفاض في صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 6.1%".