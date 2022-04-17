ارتفاع أرباح "الدريس" الفصلية 58% لـ62 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات "الدريس"، السعودية بنسبة 58.4%، في الربع الأول من 2022، إلى 62.4 مليون ريال، مقابل 39.4 مليون ريال، في الربع الأول من 2021.

وعلى أساس فصلي ارتفعت الأرباح 15.3%، حيث كانت في الربع السابق 54.1 مليون ريال.

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وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الأول من 2022، نحو 84.4 مليون ريال، مقابل 63.8 مليون ريال، في الربع الأول من 2021، بنمو 31.9%.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل.

وذكرت أنها حققت زيادة في الأرباح غير المحققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة بالرغم من زيادة المصاريف التسويقية والمصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية ومصاريف الزكاة وانخفاض أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وانخفاض الإيرادات الأخرى.