أرباح "سبكيم العالمية" ترتفع 162.2% إلى 1.08 مليار ريال بالربع الأول

ارتفع صافي أرباح شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم العالمية" بنسبة 162.16% في الربع الأول من 2022، ليصل إلى نحو 1.079 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 411.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "سبكيم العالمية" بنسبة 18.33% مقارنة بصافي ربح نحو 1.32 مليار ريال في الربع الرابع من 2021.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع الأرباح في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة مما ساهم في ارتفاع هوامش الربح على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الأولية من البيوتان والإيثانول والإيثلين والبروبان وانخفاض كميات المبيعات نتيجة توقف مصنع شركة الواحة للبتروكيماويات خلال الربع الأول من 2022 للقيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة.

ويعود كذلك إلى انخفاض تكاليف التمويل نتيجة التسديد المبكر للصكوك والقروض عند مقارنة الربع الأول من 2022، بالربع المماثل من العام السابق.

وساهم في زيادة الأرباح أيضاً، انخفاض المصروفات الأخرى خلال الربع الأول من 2022، حيث تم في الربع المماثل من العام السابق تسجيل خسارة انخفاض في قيمة وحدتي مولدات للنقد بمبلغ 260 مليون ريال والتي تتعلق في مصنع بولي بيوتيلين ترفثليت ومصنع شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة، بالإضافة إلى ارتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة.

ونمت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية خلال الربع الأول من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 125% لتبلغ 1.7 مليار ريال.

وفي بيان منفصل، قالت "سبكيم العالمية" إن المساهمين وافقوا خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 66,347,931 سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وذلك لأن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة 5 سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.