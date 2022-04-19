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"ثمار" تعلن موافقة الدائنين على مقترح إعادة التنظيم المالي

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ثمار القابضة مناسبة
شعار شركة ثمار القابضة
سوق السعودية

"ثمار" تعلن موافقة الدائنين على مقترح إعادة التنظيم المالي

بموجب نظام الإفلاس

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة "ثمار" عن موافقة الدائنين على مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب نظام الإفلاس في اجتماع انعقد يوم الاثنين تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي المعين من قبل المحكمة التجارية بالرياض هاني العقيلي، عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك في ضوء حكم المحكمة التجارية القاضي باعتماد تاريخ تصويت الدائنين على المقترح.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن نسبة الحضور بلغت 96.07% من إجمالي الدائنين الذين تم اعتماد مطالبتهم من قبل المحكمة.

وكانت نتيجة التصويت موافقة أغلبية الدائنين بنسبة 99.73% من إجمالي الحضور على مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة.

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وأضافت أن أمين التنظيم المالي سوف يقوم بإيداع نتيجة تصويت الدائنين المفصلة لكل فئة لدى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض وفقاً لأحكام نظام الإفلاس.

كان المساهمين قد وافقوا على مقترح إعادة التنظيم المالي وذلك بعد قبول الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض، مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي المقدم من الشركة.

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