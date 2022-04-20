"لجام للرياضة" تتحول للربحية بـ46 مليون ريال في الربع الأول من 2022

تحولت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" إلى تحقيق صافي ربح نحو 46.01 مليون ريال في الربع الأول من 2022، مقارنة بخسائر نحو 6.97 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 46.44% مقارنة بأرباح نحو 85.91 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

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وقالت "وقت اللياقة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات بمبلغ 83.07 مليون ريال، قابله جزئياً زيادة في تكلفة الإيرادات بمبلغ 27.83 مليون ريال، وصافي ارتفاع في كافة التكاليف الأخرى، متضمنة تكاليف التمويل والزكاة، بمقدار 2.26 مليون ريال.

وأرجعت الشركة زيادة الإيرادات إلى ارتفاع إيرادات العضوية والتدريب الشخصي والإيجارات والإيرادات الأخرى بمقدار 83.07 مليون ريال، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى افتتاح مراكز جديدة وزيادة أيام التشغيل في الربع الأول من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت أنه في العام الماضي، تم إغلاق المراكز والصالات الرياضية في المملكة من 5 فبراير 2021 حتى 6 مارس 2021 للتغلب على استمرار تفشي مرض فيروس كورونا.