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كريم تجري محادثات مع السعودية لزيادة عدد السائقين

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كريم تجري محادثات مع السعودية لزيادة عدد السائقين

تشمل من يمكنه العمل سائقا وعلى أنواع السيارات

دبي – رويترز

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قالت شركة كريم، وهي وحدة شركة أوبر تكنولوجيز في الشرق الأوسط، إنها تجري محادثات مع السلطات السعودية من أجل تخفيف القيود ومنها تلك التي تحد من عدد السائقين، مما أدى إلى فترات انتظار طويلة للرحلات.

وكانت المملكة في السنوات الأخيرة قد قصرت عمل السائقين في خدمات طلب سيارات الأجرة على المواطنين، كما حدت من أنواع السيارات التي يمكن استخدامها وفرضت رسوما جديدة وأغرقت الشركات بمتأخرات ضريبية ضخمة.

وقال المدير التنفيذي لكريم مدثر شيخة، إنه بسبب هذه القيود لا تتمكن الشركة، ومقرها دبي، من جذب عدد كاف من السائقين لتلبية الطلب في المملكة لكنه أبدى ثقته في التوصل إلى حل في وقت قريب نسبيا.

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وأضاف للصحافيين اليوم الخميس "نجري محادثات تتسم بدرجة كبيرة من التعاون.. لنرى كيف يمكن تخفيف هذه القيود من أجل أن نحصل على القدر الصحيح من المعروض".

وأوضح أن المحادثات مع السلطات في المملكة تشمل تخفيف القيود على من يمكنه العمل سائقا وعلى أنواع السيارات التي يمكن استخدامها وعلى التسعير والضرائب.

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