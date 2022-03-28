كريم للعربية: سنبدأ توفير تطبيقنا الشامل في السعودية قريبا

كشف المؤسس الشريك في شركة كريم مدثر شيخة، أن الشركة ستبدأ بتوفير تطبيقها الشامل في المملكة قريبا عبر تقديم خدمات توصيل الطعام وخدمات الدفع.

وأضاف شيخة في مقابلة مع "العربية" على هامش المؤتمر العالمي لريادة الأعمال المنعقد في الرياض، أن التطبيق الخارق أو السوبر هو عبارة عن مفهوم لتطبيق يقدم لصاحبه القدرة على إنجاز عدة خدمات في تطبيق واحد.

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وتابع: "تطبيق كريم كان يختص بتقديم خدمة التوصيل التشاركي من نقطة لأخرى.. لكن اليوم نستطيع طلب الطعام من المطاعم وشراء أغراض البيت".

وأشار إلى أن التطبيق يمكن أيضا من الدفع لمستخدمين آخرين، ودفع الفواتير، ويمكن أيضا طلب فحص pcr للكشف على فيروس كورونا، كذلك الحصول على خدمات التنظيف.

وأوضح شيخة أن التطبيق واحد باسم مستخدم واحد يقدم العديد من الخدمات الخاصة باستخدام طريقة دفع واحدة متصلة وهذا ما نسميه بـ"التطبيق السوبر".

وبين شيخة، أن هذا التطبيق يمتلك ثلاثة أمور رئيسية الأولى هي تقديم خدمة التنقل، الثانية هي خدمة توصيل الطعام والحاجيات اليومية، وأما الثالثة هي خدمات الدفع.

وأفاد: "تحدثنا إلى العديد من رجال الأعمال الناشئين هنا في السعودية من أجل أن ندعوهم إلى المشاركة في تطبيقنا ويمكنهم الوصول إلى عملائنا من خلال ذلك".

وأكد أن التطبيق جاهز في الوقت الحالي بكامل خدماته في السعودية، حيث بدأ العمل منذ مدة في دبي لأكثر من عام، مضيفا: "إنه الوقت المناسب لتقديم هذا التطبيق بكامل خدماته في السعودية".

وذكر شيخة أنه "في الشهور القليلة المقبلة سيستطيع العملاء في المملكة الحصول على كافة الخدمات في التطبيق ونطمح لتوسيع قاعدة الخدمات لمدن أكثر في المملكة سواء من خلال خدمات توصيل الأشخاص أو الطعام أو حتى لخدمات الدفع".