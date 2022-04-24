.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح بنك برقان ترتفع 140% في الربع الأول

  • الخط
بورصة الكويت

أرباح بنك برقان ترتفع 140% في الربع الأول

بدعم زيادة الإيرادات التشغيلية وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أرباح بنك برقان الكويتي في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 140%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 12.1 مليون دينار.

وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 10.9 مليون دينار.

عزا البنك نمو الأرباح إلى زيادة إيرادات التشغيل وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رئاسة شؤون المسجد الحرام تصدر 1500 تصريح اعتكاف رئاسة شؤون المسجد الحرام تصدر 1500 تصريح اعتكاف
اكتشف المزيد