بورصة الكويت
أرباح بنك برقان ترتفع 140% في الربع الأول
بدعم زيادة الإيرادات التشغيلية وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان
ارتفعت أرباح بنك برقان الكويتي في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 140%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 12.1 مليون دينار.
وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 10.9 مليون دينار.
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عزا البنك نمو الأرباح إلى زيادة إيرادات التشغيل وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان.
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