أرباح بنك برقان ترتفع 140% في الربع الأول

ارتفعت أرباح بنك برقان الكويتي في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 140%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 12.1 مليون دينار.

وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 10.9 مليون دينار.

مادة اعلانية

عزا البنك نمو الأرباح إلى زيادة إيرادات التشغيل وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان.