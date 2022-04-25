"الاستئناف" تؤيد حكماً يلزم بائع أرض شمال الرياض بسداد 202 مليون ريال لـ"عسير"

قالت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة "عسير"، اليوم الاثنين، إن محكمة الاستئناف أصدرت حكماً في الجلسة الأولى لها المنعقدة أمس الأحد، بتأييد الحكم الصادر من دائرة الدعاوى الكبرى بالمحكمة العامة في الرياض بفسخ عقد بيع أرض شمال الرياض المبرم بين "عسير" والبائع المدعى عليه وما ألحق به وإلزام البائع بسداد مبلغ 202 مليون ريال لصالح "عسير".

كانت محكمة الاستئناف قد قبلت التماس المدعى عليه، والذي نقض فيه الحكم الصادر ورد دعوى الشركة المدعية.

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يذكر أن عسير رفعت في ديسمبر 2019 دعوى قضائية على بائع أرض شمال الرياض ــ حي الخير لمطالبته بإعادة المبلغ المدفوع له وقدره 202 مليون ريال من ثمن الأرض واحتفاظها بحقها بالمطالبة بأي تعويضات عن أي أضرار أو مطالبات مالية من جراء إلغاء صك الأرض.