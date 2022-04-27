سوق دبي
ارتفاع أرباح "دبي الإسلامي" الفصلية 58% إلى 1.3 مليار درهم
تراجع المخصصات بنسبة 44% إلى 417 مليون درهم
ارتفعت أرباح بنك دبي الإسلامي بنسبة 58% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى نحو 1.3 مليار درهم.
وجاءت النتائج أعلى من توقعات المحللين البالغة نحو 1.2 مليار درهم.
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واستفادت النتائج من تراجع المخصصات بنسبة 44% إلى 417 مليون درهم، وارتفاع الإيرادات بـ11% إلى 2.5 مليار درهم.
وكان صافي أرباح البنك ارتفع بنسبة 39% العام الماضي على أساس سنوي ليصل إلى 4.406 مليار درهم، مقابل 3.160 مليار درهم في عام 2020، على الرغم من تراجع إجمالي الدخل والذي يعود بشكل أساسي لظروف تدني المعدلات باستمرار وسداد الدفعات الكبيرة للشركات خلال العام.
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