ارتفاع أرباح "الأندلس العقارية" بالربع الأول 4.3% لـ19.7 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة الأندلس العقارية الفصلية 4.3% إلى 19.7 مليون ريال، في الربع الأول من 2022، مقابل 18.9 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت الأرباح بنسبة 89.9%، حيث كانت في الربع السابق 10.4 مليون ريال.

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وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة 34.5 مليون ريال، مقابل 32.7 مليون ريال، بنسبة ارتفاع 9%.

وقالت شركة الأندلس العقارية إن ارتفاع الأرباح في الربع الأول يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع مجمل الربح نتيجة ارتفاع الإيرادات الإجمالية مدعومة بارتفاع إيرادات قطاع الضيافة والتجزئة، هذا برغم انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الشقيقة وانخفاض الإيرادات الأخرى وكذلك ارتفاع الزكاة الشرعية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل.

وحول أسباب ارتفاع الأرباح في الربع الأول من 2022، مقابل أرباح الربع السابق قالت الشركة إنه يعود إلى ارتفاع الربح التشغيلي نتيجة ارتفاع حصة الشركة في أرباح الشركات الشقيقة، كذلك نتيجة انخفاض كل من المصاريف الإدارية ومصاريف البيع والتسويق ومصاريف خسائر الائتمان، بالإضافة إلى انخفاض الزكاة الشرعية مقارنة بالربع السابق.