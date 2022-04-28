"غاز" تعلن انقطاع إمداد الغاز الطبيعي لمدة 8 أيام

أعلنت شركة توزيع الغاز الطبيعي "غاز"، اليوم الخميس، عن خطاب وارد من شركة أرامكو السعودية بشأن انقطاع إمداد الغاز عن الشركة من تاريخ 1 مايو 2022 ولمدة نحو 8 أيام.

وقالت "غاز" في بيان على "تداول السعودية"، إن ذلك لقيام شركة أرامكو بإجراء بعض الإصلاحات والصيانة لخط الغاز الواصل للشركة مما يترتب عليه انقطاع إمداد الغاز الطبيعي لعملاء الشركة خلال هذه الفترة.

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وأضافت أنها سوف تعلن عن أي أثر مالي أو مستجدات في حينها.