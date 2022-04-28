سوق السعودية
"غاز" تعلن انقطاع إمداد الغاز الطبيعي لمدة 8 أيام
بسبب إجراء بعض الإصلاحات والصيانة لخط الغاز الواصل لها
أعلنت شركة توزيع الغاز الطبيعي "غاز"، اليوم الخميس، عن خطاب وارد من شركة أرامكو السعودية بشأن انقطاع إمداد الغاز عن الشركة من تاريخ 1 مايو 2022 ولمدة نحو 8 أيام.
وقالت "غاز" في بيان على "تداول السعودية"، إن ذلك لقيام شركة أرامكو بإجراء بعض الإصلاحات والصيانة لخط الغاز الواصل للشركة مما يترتب عليه انقطاع إمداد الغاز الطبيعي لعملاء الشركة خلال هذه الفترة.
مادة اعلانية
وأضافت أنها سوف تعلن عن أي أثر مالي أو مستجدات في حينها.
اقرأ أيضاً
-
أرباح "بوبا العربية" تتراجع 33% إلى 94 مليون ريال في الربع الأولنتيجة ارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة شركات
-
"أبوظبي الإسلامي" للعربية: لا تعرض لدينا للسوق أو العملاء الروسأكد أن رفع الفائدة نصف نقطة مئوية ينعكس ربجاً بـ120 مليون درهم قصص اقتصادية
-
12مايو.. مساهمو أرامكو يقرون زيادة رأسمالها 25% عبر توزيع سهم لكل 10 أسهمعبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية