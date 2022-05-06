تحقيق "معمّق" حول صفقة "تويتر" و إيلون ماسك قد يؤخرها لأشهر
لجنة فيدرالية ستحقق في مدى خرق إيلون ماسك لقانون مكافحة الاحتكار
ذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ، أن لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، ستحقق في مدى خرق الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك لقانون مكافحة الاحتكار في صفقة الاستحواذ المرتقبة على "تويتر".
وستقرر اللجنة الفيدرالية الشهر المقبل ما إذا كانت ستجري تحقيقاً معمقاً، حيث سيؤخر ذلك إبرام الصفقة لأشهر.
يذكر أن اللجنة تحقق فعلياً في مدى امتثال ماسك لمتطلبات الامتثال لقانون مكافحة الاحتكار عندما استحوذ على حصة 9% من أسهم "تويتر" في أوائل أبريل الماضي.
وكان مصدر مطلع قال لوكالة "رويترز"، أمس الخميس، إنه من المتوقع أن يصبح ماسك الرئيس التنفيذي المؤقت لـ"تويتر"، بعد إنهاء عملية الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار على شركة التواصل الاجتماعي، مع اقتراب الملياردير من تأمين التمويل اللازم للصفقة.
وانخفضت أسهم "تسلا" بنسبة 8% في تداولات الخميس، حيث شعر المستثمرون بالقلق من أن انخراط ماسك في إدارة "تويتر" يمكن أن يشتت انتباهه عن إدارة صانع السيارات الكهربائية الأكثر قيمة في العالم.
-
"نيكاي" الياباني يغير مساره ويغلق مرتفعاً بفضل توقعات قوية للشركاتعلى الرغم من عمليات بيع في الأسواق الآسيوية الأوسع أسواق المال
-
رفع سعر الفائدة يدمي الأسواق العالمية.. خسائر تفوق تريليونات الدولاراتحالة عدم اليقين بعد قرارات الفيدرالي تُكبد الأسواق الأميركية خسائر كبيرة أسواق المال
-
المغرب يغرّم شركة سويسرية 1.2 مليون دولار.. لهذا السبباستحوذت على "دراي ميكس سولوشنز" الفرنسية دون موافقة "مجلس المنافسة" اقتصاد