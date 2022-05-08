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"الخبير ريت" يوزع أرباحاً 1.25% عن الربع الأول من 2022

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الخبير ريت مناسبة
صندوق "الخبير ريت"
سوق السعودية

"الخبير ريت" يوزع أرباحاً 1.25% عن الربع الأول من 2022

قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.125 ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الخبير المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "الخبير ريت" عن الفترة من 1 يناير 2022 إلى 31 مارس 2022، بإجمالي نحو 17.63 مليون ريال، لعدد نحو 141 مليون وحدة قائمة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.125 ريال.

وتبلغ نسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1.25%، وتبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.497%، كما في 31 ديسمبر 2021.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 24 مايو 2022، وسيتم دفع التوزيعات خلال 30 يوم عمل من تاريخ أحقية التوزيع.

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