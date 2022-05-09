خسائر "سيرا" تتراجع 52% إلى 63 مليون ريال بالربع الأول

تراجعت خسائر مجموعة سيرا القابضة "سيرا" بنسبة 51.9% في الربع الأول من 2022 إلى نحو 63 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 131 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجعت خسائر "سيرا" بنسبة 39.4% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر نحو 104 ملايين ريال في الربع الرابع من 2021.

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وقالت "سيرا" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تراجع الخسائر في الربع الأول من 2022، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع القيمة الإجمالية لحجوزات مجموعة "سيرا" بنسبة 87% في الربع الأول من عام 2022 لتصل إلى 1.6 مليار ريال، مقارنة بالقيمة الإجمالية للحجوزات في الربع الأول من عام 2021 التي بلغت 873 مليون ريال.

وأضافت أن ذلك دليل على تعافي القطاع وانتعاش حركة السفر داخل وخارج وحول المملكة العربية السعودية.

وواصلت "لومي"، شركة تأجير السيارات في مجموعة "سيرا"، نموها الإيجابي منذ عام 2021، حيث سجلت إيراداتها نمواً بنسبة 44% من 112 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي لتصل إلى 161 مليون ريال في الربع الأول من عام 2022، وجاء هذا النمو مدعوماً بعقود هامة لتأجير السيارات طويلة المدى مع عملاء بارزين من الجهات الحكومية والشركات، وارتفاع الحجوزات الرقمية عبر منصتها الإلكترونية التي أطلقتها العام الماضي.

وشهدت "المسافر" تعافياً تصاعدياً بعد الجائحة، حققت نموا بنسبة 52% في قيمة الحجوزات الإجمالية من 647 مليون ريال في الربع الأول من عام 2021 لتصل إلى 984 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.

وحققت قيمة الحجوزات الإجمالية في قطاع سفر الأفراد نمواً بنسبة 122% من 261 مليون ريال في الربع الأول من عام 2021 إلى 580 في الربع الأول من العام الجاري، مما يعكس عودة حركة السفر لمستويات ما قبل الجائحة واستمرار نجاح استراتيجية القنوات المتعددة التي تطبقها "المسافر".

وكذلك حققت "مواسم"، الشركة المختصة برحلات الحج والعمرة التابعة لمجموعة "سيرا"، إيرادات بلغت 13 مليون ريال في الربع الأول من عام 2022، ما يمثل تعافي قوي عن الفترة ذاتها من العام الماضي.