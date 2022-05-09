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"تداول": تعليق أسهم "الكابلات السعودية" بداية من اليوم

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شعار شركة الكابلات السعودية
سوق السعودية

"تداول": تعليق أسهم "الكابلات السعودية" بداية من اليوم

لم تلتزم بالإعلان عن القوائم المالية السنوية 2021 خلال المدة النظامية

دبي - العربية.نت

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أعلنت "تداول السعودية" عن تعليق تداول أسهم شركة الكابلات السعودية بداية من اليوم الاثنين حتى إعلانها عن القوائم المالية السنوية 2021.

وقالت "تداول السعودية"، في بيان على موقعها، إن شركة الكابلات السعودية لم تلتزم بالإعلان عن القوائم المالية السنوية 2021 خلال المدة النظامية.

وأعلنت شركة الكابلات السعودية، أمس الأحد، عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على موقع "تداول" في الوقت المحدد، وذلك بسبب وجود تغيير في تقرير مراجع الحسابات الخارجي.

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كانت شركة الكابلات السعودية قد أعلنت عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 في الوقت المحدد، وذلك بسبب أنه بعد الحصول على مسودة القوائم المالية، هناك حاجه لمراجعة المخصص الزكوي بين المراجع الخارجي والمستشار الزكوي.

وتوقعت الشركة حينئذ، انتهاء المراجع الخارجي من أعمال المراجعة ونشر القوائم المالية السنوية قبل تاريخ 8 مايو 2022.

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