تعيين عبدالله الغامدي رئيساً تنفيذياً لـ"المعمر" خلفاً لزياد مرتجي

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، عن موافقة مجلس الإدارة على تكليف الدكتور عبد الله الغامدي للعمل كرئيس تنفيذي للشركة خلفا للمهندس زياد مرتجي اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

وقالت "إم آي إس"، في بيان على "تداول السعودية"، إنه تم تعيين المهندس زياد مرتجى مسؤولاً للاستثمار وتنمية الأعمال.

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وأضافت أن الدكتور عبدالله الغامدي يتمتع بخبرة تتجاوز 25 سنة في المجال التقني والإداري وتطوير الأعمال، وحصل على الدكتوراه من كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة ويلز – بريطانيا وشهادة مهندس محترف من هيئة المهندسين البريطانية ومن منظمة الهندسة الأوروبية، والزمالة من منظمة الهندسة والتكنولوجيا، المملكة المتحدة، وعضو أعلى في منظمة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الأميركية (IEEE) وحصوله على شهادات احترافية في إدارة المشاريع والبرامج.

كما شارك في عضوية عدة مجالس إدارة ورئاسة عدة لجان عليا وتنفيذية، وتقلد عدة مناصب فنية وإدارية عليا منها التكليف بمهام أعمال وإدارة مركز المعلومات الوطني، كما شارك ورأس عدة برامج تطويرية للتحول الرقمي وعمل مستشارا في عدة جهات.

ويشغل الدكتور الغامدي حالياً الرئيس التنفيذي لشركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات MIS FORWARD والمملوكة لشركة المعمر لأنظمة المعلومات بنسبة 100%.