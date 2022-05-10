فايزر تستحوذ على شركة بيوهيفن للأدوية مقابل 11.6 مليار دولار

قالت شركة فايزر إنها ستستحوذ على شركة بيوهيفن Biohaven للأدوية القابضة مقابل 11.6 مليار دولار نقداً، للحصول على علاج معتمد للصداع النصفي.

وستدفع شركة فايزر مبلغ 148.50 دولار للسهم مقابل جميع أسهم شركة Biohaven القائمة، وفقاً لبيان صدر اليوم الثلاثاء.

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كما سيحصل مساهمو بيوهيفن، بما في ذلك فايزر، على نصف حصة من شركة New Biohaven، وهي شركة جديدة ستحتفظ ببعض المركبات قيد التطوير، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

ومع وجود المليارات في متناول اليد من مبيعات لقاح وعلاج كوفيد-19، تمتلك شركة فايزر الموارد اللازمة للتنويع بما يتجاوز المنتجات الوبائية التي قد يكون الطلب عليها محدوداً مع اقتراب انتهاء تفشي المرض.

وستحصل شركة فايزر على عقار rimegepant، الذي يُباع باسم Nurtec ODT في الولايات المتحدة وVydura في الاتحاد الأوروبي، جنباً إلى جنب مع مركب آخر قيد التحقيق باعتباره رذاذا أنفيا للصداع النصفي.

واتفقت فايزر وبيوهيفن في نوفمبر على التعاون لبيع العقارين خارج الولايات المتحدة. في ذلك الوقت، استثمرت شركة فايزر 350 مليون دولار للاستحواذ على 2.6% من الأسهم العادية لشركة بايوهيفن مقابل 173 دولاراً للسهم.

وتدفع شركة الأدوية العملاقة علاوة كبيرة لشركة Biohaven، أكثر من ثلث قيمتها من متوسط سعر البيع المرجح للسهم البالغ 111.70 دولار على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وفقاً للبيان.

وانخفضت أسهم شركة فايزر بنسبة 1.3% في تعاملات ما قبل السوق اليوم الثلاثاء.