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مساهمو علم يقرون توزيع أرباح نقدية بـ 30% عن 2021

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شركة علم
شركة علم
سوق السعودية

مساهمو علم يقرون توزيع أرباح نقدية بـ 30% عن 2021

بواقع 3 ريالات للسهم

دبي - العربية.نت

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وافق مساهمو شركة علم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، أمس الاثنين، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2021، بإجمالي 232.8 مليون ريال.

وقالت شركة "علم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن التوزيعات بواقع 3 ريالات للسهم تمثل 30% من القيمة الاسمية للسهم، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها 77.6 مليون سهم.

وستكون أحقية الأرباح الموزعة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ التوزيع يوم الأحد الموافق 22 مايو 2022.

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ووافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022.

وأقر المساهمون على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية 2021.

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