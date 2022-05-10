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"العمران" توصي بتوزيع أرباح نقدية 7.5% عن 2021

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شركة العمران للصناعة والتجارة
شعار شركة العمران للصناعة والتجارة
سوق السعودية

"العمران" توصي بتوزيع أرباح نقدية 7.5% عن 2021

حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة العمران للصناعة والتجارة "العمران"، اليوم الثلاثاء، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بإجمالي نحو 4.5 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة 6 ملايين سهم.

وقالت "العمران" في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

وستكون أحقية الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2021 لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق (يوم انعقاد الجمعية) والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، والتي سيتم الإعلان عنها وعن تاريخ وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق، بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.

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