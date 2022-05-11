.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح "عزم السعودية للاتصالات" تتراجع 15% إلى 8 ملايين ريال في 6 أشهر

  • الخط
عزم السعودية للاتصالات
شعار شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات
سوق السعودية

أرباح "عزم السعودية للاتصالات" تتراجع 15% إلى 8 ملايين ريال في 6 أشهر

انخفض صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 14.97%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجع صافي أرباح شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات "عزم"، بنسبة 14.97% في النصف الأول من السنة المالية للشركة المنتهي في 31 ديسمبر 2021، إلى نحو 8 ملايين ريال، مقارنة بنحو 9.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن صافي الأرباح التشغيلية انخفض بنسبة 14.97%، نتيجة ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، بسبب زيادة قدرات الشركة الفنية والبيعية من خلال التوظيف وإنشاء وحدات جديدة لتلبية الطلب المتوقع على الخدمات في الفترة القادمة.

وأشارت إلى ارتفاع المصاريف المهنية والاستشارية على الشركة نظراً لتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة وتكاليف الإدراج.

اكتتاب "فاديكو" في سوق "نمو".. اليوم بدء الطرح للمستثمرين المؤهلين أسواق المال سوق السعودية اكتتاب "فاديكو" في سوق "نمو".. اليوم بدء الطرح للمستثمرين المؤهلين

وقالت شركة "عزم"، إن إيراداتها ارتفعت بنسبة 5.49% إلى نحو 73.25 مليون ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ويعود سبب الزيادة إلى ترسية عدد من المناقصات الحكومية والخاصة على الشركة في هذه الفترة.

كما زاد مجمل الربح خلال هذا النصف مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 10.42%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يؤثر رفع الفائدة الأميركية على اقتصاديات دول العالم؟ لماذا يؤثر رفع الفائدة الأميركية على اقتصاديات دول العالم؟
اكتشف المزيد