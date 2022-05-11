أرباح "عزم السعودية للاتصالات" تتراجع 15% إلى 8 ملايين ريال في 6 أشهر

تراجع صافي أرباح شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات "عزم"، بنسبة 14.97% في النصف الأول من السنة المالية للشركة المنتهي في 31 ديسمبر 2021، إلى نحو 8 ملايين ريال، مقارنة بنحو 9.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن صافي الأرباح التشغيلية انخفض بنسبة 14.97%، نتيجة ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، بسبب زيادة قدرات الشركة الفنية والبيعية من خلال التوظيف وإنشاء وحدات جديدة لتلبية الطلب المتوقع على الخدمات في الفترة القادمة.

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وأشارت إلى ارتفاع المصاريف المهنية والاستشارية على الشركة نظراً لتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة وتكاليف الإدراج.

وقالت شركة "عزم"، إن إيراداتها ارتفعت بنسبة 5.49% إلى نحو 73.25 مليون ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ويعود سبب الزيادة إلى ترسية عدد من المناقصات الحكومية والخاصة على الشركة في هذه الفترة.

كما زاد مجمل الربح خلال هذا النصف مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 10.42%.