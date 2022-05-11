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"أبل" توقف إنتاج "آيبود" بعد أكثر من 20 عاماً من إطلاقه

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آيبود تتش
آيبود تاتش
أبل

"أبل" توقف إنتاج "آيبود" بعد أكثر من 20 عاماً من إطلاقه

أكدت أنه سيكون متوفراً حتى نفاذ المعروض

رويترز

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تعتزم شركة أبل التوقف عن إنتاج جهاز آيبود بعد أكثر من 20 عاما من إطلاق الأجهزة التي أصبحت واجهة الموسيقى المحمولة، ودشنت انطلاقتها الصاروخية لتصبح أكبر شركة في العالم.

وقالت "أبل" في منشور على مدونة أمس الثلاثاء، إن جهاز آيبود تاتش، الإصدار الوحيد من مشغل الموسيقى المحمول الذي ما زالت تبيعه، سيكون متوفرا حتى نفاد المعروض.

ومنذ إطلاقه في عام 2001، واجه آيبود، سيلا من مشغلات الموسيقى المنافسة قبل أن تطغى عليه الهواتف الذكية والبث الموسيقي عبر الإنترنت، ومع صعود نجم أجهزة آيفون ضمن مجموعة أبل نفسها.

وخضع آيبود للعديد من التحديثات منذ إطلاقه، وتم إصدار النسخة التي يجري استخدامها حتى الآن- آيبود تاتش- في عام 2007، وهو نفس العام الذي تم فيه إطلاق آيفون.

وتوقفت أبل عن الإعلان عن مبيعات آيبود في عام 2015.

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