ارتفاع أرباح "ديوا" 34% إلى 734.5 مليون درهم في الربع الأول

نمت الأرباح الصافية العائدة إلى مساهمي هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بـ34% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي، لتصل هذه الأرباح إلى 734.5 مليون درهم.

ويرجع سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من العام 2022 إلى ارتفاع الإيرادات الفصلية للهيئة 16% إلى 5.1 مليارات درهم، حيث نمت إيرادات خدمات الكهرباء 17.5%، وإيرادات خدمات المياه 20%، وإيرادات تبريد المناطق بنسبة 17.6% على أساس سنوي.

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كما يعود إلى انخفاض المصروفات الإدارية بنسبة 5% لتبلغ 702.8 مليون درهم قياسا بـ740.3 مليون درهم خلال الربع ذاته من العام 2021، وارتفاع الأرباح من صافي الحركة في الرصيد الائتماني للحساب التنظيمي المؤجل بنسبة 16% لتصل إلى 153.5 مليون درهم مقارنة بأرباح قدرها 132.3 مليون درهم خلال الربع الأول 2021.