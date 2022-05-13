"طيران الإمارات" تقلص خسائرها إلى 3.9 مليار درهم

منيت مجموعة طيران الإمارات بخسائر صافية بلغت 3.8 مليار درهم خلال العام المالي المنتهي في مارس 2022، مقارنة مع خسائر بـ22.1 مليار درهم خلال العام المالي السابق.

أما شركة طيران الإمارات، فقد منيت بخسائر صافية بلغت 3.9 مليار درهم، مقارنة مع خسائر بلغت 20.3 مليار درهم.

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ونمت الإيرادات بنسبة 91% لتتجاوز 59.2 مليار درهم مع توسيع الشركة لطاقتها الإنتاجية العالمية وزيادة رحلات الركاب.

وحققت شركة "دناتا" أرباحا صافية بلغت 110 ملايين درهم خلال العام المالي مقابل خسائر 1.8 مليار درهم في العام المالي الماضي.